Flamengo: Juninho é relacionado e pode estrear contra o Volta Redonda

O atacante Juninho foi relacionado e pode fazer a estreia com a camisa do Flamengo neste sábado, contra o Volta Redonda, pelo Carioca.

O que aconteceu

Juninho foi anunciado no último dia 15 como reforço do Rubro-Negro. O jogador estava no Qarabag, do Azerbaijão.

Arrascaeta também está à disposição do técnico Filipe Luis. Ele não tinha participado do amistoso com o São Paulo durante a pré-temporada nos Estados Unidos.