Mauro Cezar: Botafogo é, hoje, uma interrogação para a temporada 2025

Embora alguns reforços tenham sido anunciados, como o meia Artur, negociado com o Zenit, da Rússia, que comprou Luiz Henrique, o Botafogo segue em busca de um novo técnico a menos de 10 dias da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, em 2 de fevereiro.

Corinthians será o teste para o quarteto ofensivo do São Paulo, diz Arnaldo

O quarteto formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri foi bem na vitória do São Paulo sobre o Guarani no Paulistão, mas será testado à vera no Majestoso de domingo (26), analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Essa é uma formação que deu bons sinais, quando o São Paulo tem a bola com esses quatro fica um time bem interessante, muito melhor do que o ano passado, mais criativo com a presença do Oscar. Mas aí tem o ônus — sem a bola, é um time que sofre demais para marcar o adversário.

São quatro jogadores ofensivos e já veteranos: os quatro têm mais de 30 anos. Então, para mim, contra o Corinthians, ou contra adversários como o Corinthians, esse não seria o melhor sistema para o São Paulo jogar.