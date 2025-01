Veja a íntegra de Red Bull Bragantino x Velo Clube pelo Paulistão

O Red Bull Bragantino recebeu o Velo Clube no Nabi Abi Chedid na última quarta (22), às 18h30 (de Brasília), e venceu por 1 a 0. Lucas Evangelista marcou o único gol da partida válida pela terceira rodada do Paulistão. Confira a íntegra do jogo.

