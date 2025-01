Vasco bate Madureira em jogo de voo polêmico com gol de Paulinho após 1 ano

O Vasco venceu o Madureira por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, em jogo morno. O clima em campo foi bem diferente do protagonizado entre os clubes ao longo da semana por causa de um voo polêmico para Manaus.

Paulinho marcou o primeiro gol do jogo. O meio-campista do Vasco, recuperado de lesão séria no joelho, voltou a ir às redes após mais de um ano — o último tento havia saída em 6 de dezembro de 2023, contra o Bragantino, no Brasileirão. Vegetti fechou a conta.

A partida foi a primeira do Vasco com o seu elenco principal. O Cruz-Maltino jogou as primeiras rodadas com jovens da base e atletas menos utilizados.