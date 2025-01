RMP: Auxiliar não parece ser competente para comandar Flamengo no estadual

Cleber dos Santos, auxiliar-técnico do Flamengo, que comandou o time nas primeiras rodadas do estadual, é um dos culpados pela campanha ruim da equipe, opinou Renato Maurício Prado no De Primeira, nesta quinta (23).

O colunista ressaltou que os titulares do Flamengo vão ter que buscar vitórias em sequência para compensar o prejuízo de pontos das primeiras quatro rodadas, em que o time rubro-negro obteve apenas 33% de aproveitamento.