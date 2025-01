Neymar diz que jogou mais que Rivaldo e só fica atrás de Messi e CR7

Neymar x Rivaldo

Neymar afirmou que "substituiria" Rivaldo no ataque da seleção brasileira de 2002. Em entrevista à RomárioTV, ele foi questionado sobre quem ele substituiria em algumas seleções campeãs mundiais.

Auge por auge? Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo. Neymar, entrevista ao programa "De Cara com o Cara", comandado por Romário

Rivaldo usou as redes sociais para responder Neymar. O pentacampeão afirmou que ninguém conseguiria tirar a sua posição naquele Mundial.