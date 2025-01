Jesus a Vítor Reis: Palmeiras fez R$3,7 bi com vendas da base em 10 anos

O Palmeiras arrecadou R$3,7 bilhões nos últimos dez anos apenas com as vendas de jogadores revelados no clube para o exterior, detalhou PVC no Finanças do Esporte, nesta quinta (23).

A primeira venda da lista aconteceu em 2016, quando Gabriel Jesus deixou o Palmeiras rumo ao Manchester City por 32,5 milhões de euros (cerca de R$200 milhões na cotação atual). A negociação mais recente foi a do zagueiro Vítor Reis, por 35 milhões de euros (cerca de R$215 milhões na cotação atual).