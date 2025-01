Flamengo define local que usará como base para primeiros jogos do Mundial

Quando for encarar o León, do México, no último jogo da primeira fase, o Flamengo ficará em Orlando. A partida será no dia 24 de junho no Camping World Stadium. A informação sobre a logística foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

Orlando é a base preferida para a maioria dos clubes que vão ao Mundial. O Flamengo, porém, teria que fazer voos de 2h20 para jogar na Filadélfia caso lutasse para ficar com essa opção, o que não fazia sentido.

Caso avance ao mata-mata, o Fla mudará a sede. Se passar em primeiro, o time vai para Miami, também na Flórida. Se for o segundo, precisará viajar até a Charlotte, na Carolina do Norte.

O Flamengo ainda não definiu a data que viaja para os Estados Unidos. Uma das ideias ventiladas era aproveitar a Data Fifa anterior ao Mundial, entre 2 e 9 de junho, para já iniciar a aclimatação ao país, mas o clube ainda debate as possibilidades. As equipes precisam se apresentar para a competição até o dia 13 de junho.

O Mundial de Clubes será realizado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.