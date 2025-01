São Paulo x Corinthians: o que se sabe sobre clássico na final da Copinha

As arquibancadas terão apenas torcedores do São Paulo — independentemente do local da partida. O motivo? Os clássicos em São Paulo são disputados com torcida única. Como o Tricolor tem melhor campanha, vai poder contar com seus torcedores. A equipe de Allan Barcellos está invicta, com sete vitórias e um empate, e não foi alcançada pelo alvinegro (seis vitórias, um empate e uma derrota) até a decisão.

Classificação e jogos Copa São Paulo

O Corinthians é o maior campeão da Copinha e atual detentor do troféu. A equipe soma 11 conquistas contra quatro do rival.

O São Paulo, por outro lado, tem o artilheiro desta edição: Ryan Francisco, que já balançou as redes 10 vezes. O atacante está suspenso e será desfalque na final, mas deve se manter como goleador da competição — ele só perde o posto se um mesmo jogador marcar, no mínimo, seis gols no sábado (25).

A campanha do São Paulo

São Paulo 2x0 Serra Branca-PB (Grupo 11)

São Paulo 7x0 Picos (Grupo 11)

São Paulo 2x1 XV de Jaú (Grupo 11)

São Paulo 4x0 América-RN (Segunda fase)

São Paulo 1x0 Juventude (Terceira fase)

São Paulo 0 (5)x(4) 0 Fluminense (Oitavas)

São Paulo 3x1 Cruzeiro (Quartas)

São Paulo 2x1 Criciúma (Semi)

A campanha do Corinthians