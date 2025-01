Casão: Abel e Leila têm que aprender que nem todos querem o Palmeiras

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Abel Ferreira, técnico do clube, poderiam ter reagido com mais serenidade à negociação frustrada com Claudinho, avaliou Walter Casagrande Jr., no UOL News Esporte, nesta quinta (23).

O colunista apontou que ambos parecem não entender que os atletas nem sempre vão preferir o Palmeiras em relação a outros projetos.