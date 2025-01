Presidente do Zenit nega acerto com o Palmeiras por Claudinho

O presidente do Zenit (RUS), Alexander Medvedev, negou que tivesse um acerto com o Palmeiras para vender o meia Claudinho. Ele afirmou que "estava em negociações" com o clube paulista e confirmou a ida do brasileiro para o Al Sadd, do Qatar.

Nós não tínhamos um acordo [para vender Claudinho] com o estimado Palmeiras. Estávamos em negociações com eles e com outro time brasileiro, assim como com a equipe do Qatar. Alexander Medvedev, presidente do Zenit, à ESPN