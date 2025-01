Abel escala Palmeiras sem Veiga e Gómez; Santos tem volta de Soteldo

Santos e Palmeiras estão escalados para o clássico desta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, com transmissão do UOL Play.

O que aconteceu

O Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Soteldo; Thaciano, Luca Meirelles e Guilherme.

O Palmeiras tem como titulares: Weverton; Giay, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Thalys.