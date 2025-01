Corinthians: Emiliano abre portas para jovens e sinaliza volta de Garro

Augusto Melo, presidente do Corinthians, durante jogo contra o Água Santa Imagem: RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Impeachment de Augusto. "Estamos desde julho aqui, e desde sempre foi assim. Temos uma harmonia dentro do CT. Nas férias, estávamos com saudade de voltar no dia a dia, é uma grande família. Blindamos tudo, é como estar em outro mundo. É outra coisa. Não sou de ver muita TV, mas sei o que acontece, mas a harmonia de trabalho é muito gostosa. Poucas vezes passamos por isso na carreira, talvez no River. Chegamos com vontade de trabalhar e de ficar, almoçar, jantar... é uma experiência que não sei explicar, é uma sensação de energia muito positiva lá dentro. A única coisa que podemos fazer é seguir nosso trabalho e ganhar. É como podemos ajudar o Corinthians. É ruim que se fale mais dessa coisa em relação aos jogadores, que estão ganhando os jogos."

O que Ramón falou?

Evolução e próximo jogo. "Para nós, é muito importante que o time vá crescendo fisicamente, animicamente... estamos nos preparando para competições altas, com muitas partidas para jogar. Estamos administrando os esforços para ninguém ter lesão. É muito importante fazer com que o time continue tendo confiança. No domingo, teremos um jogo muito importante. É importante ir crescendo e ver os torcedores nos acompanhando. Como locais, queremos sempre muito fortes para conseguir sempre os três pontos. Estamos em um bom caminho."

João Pedro Tchoca comemora gol do Corinthians sobre o Água Santa Imagem: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Tchoca. "Estou surpreso. É um jogador jovem que adquiriu uma experiência muito boa no ano passado. Ele sabe que é muito diferente jogar na 1ª divisão em relação à Série B, mas entende que tem que ser agressivo, jogar rápido e manter um crescimento. Ele, Léo Maná e outros jovens estão tendo esse crescimento. Eles estão competindo a um bom nível e estamos muito felizes. É preciso dar mais rodagem, mas estamos felizes porque, quando precisaremos, eles estarão prontos."