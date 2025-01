Helio: Tendência do Botafogo é relação mais 'fluida' com ídolos

O Botafogo não deve conseguir segurar jogadores por muito tempo no atual modelo de gestão do clube, a SAF, avaliou Helio De La Peña no UOL News, nesta quarta (22).

Diante do interesse do Palmeiras no volante Gregore, De La Peña avaliou que o botafoguense deve ter uma relação mais "fluida" com os ídolos.