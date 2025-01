Corinthians ou SPFC? Qual torcida vai ao jogo em possível final da Copinha

Dessa forma, em caso de clássico, o Pacaembu contará apenas com torcida do Tricolor paulista. De acordo com a Folha de São Paulo, a Prefeitura concedeu um alvará temporário para a realização da final da Copinha no estádio. A capacidade de público será de 20 mil.

O São Paulo tenta o pentacampeonato, e já enfrentou o Corinthians em duas finais. O Tricolor levou a melhor na decisão de 1993 e perdeu em 2004.