Corinthians? Inter? CEO do Maracanã diz ter 'o melhor gramado do país'

Uma nova troca, porém, não está descartada. Severiano cita que, caso necessário, há a possibilidade de ser aproveitada a janela de pausa no calendário para o Super Mundial de Clubes, que vai acontecer entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Já tinha sido acertado com Flamengo e Fluminense que só no final de janeiro [usariam], porque íamos fazer uma intervenção. Estamos sempre conversando, estudando e querendo entregar o melhor. Esse gramado é o que vou trabalhar no primeiro semestre. Caso haja necessidade, no intervalo do Super Mundial, posso retirar esse que está aqui, mas isso é um trabalho contínuo Severiano Braga, CEO do Maracanã

O gramado do Maracanã já foi alvo de duras críticas. Em setembro de 2020, por exemplo, Marcos Braz, então vice-presidente de Futebol do Flamengo, classificou como o "pior gramado do Brasil". Dias depois, após uma lesão, Gabigol "culpou" o gramado e disse ser um "campo de bosta".

O campo também já esteve em meio a disputas nos bastidores, principalmente entre Fluminense e Vasco. Em nota publicada em agosto de 2023, o Tricolor disse que "a paralisação não estava prevista, decorrendo exclusivamente dos severos danos infligidos ao gramado em razão da realização do jogo entre Vasco e Atlético-MG". Na ocasião, o Cruz-Maltino conseguiu na Justiça o direito de atuar no estádio — já gerido por Fla-Flu de forma temporária —, e dirigentes do clube de São Januário rebateram o Flu.