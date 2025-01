Casão: por que entra pouco dinheiro no Corinthians e sai um monte?

O possível impeachment do presidente Augusto Melo não pode servir para esconder os malfeitos recentes na administração do Corinthians, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (22).

A torcida do Corinthians tem que pressionar para saber a verdade. Não dá para varrer pra baixo do tapete com um impeachment. Tem que levantar a poeira. Tem que levantar tudo e pegar os dois últimos mandatos, do Duílio [Monteiro Alves] e do Augusto. Tem que ter explicação.