Seleção pode repetir preparação e ficar em Orlando antes da Copa do Mundo

A seleção ainda fala que precisa definir sua classificação para a Copa antes de fechar qualquer ideia de preparação. A viabilidade também vai depender do sorteio dos grupos para definir onde o Brasil vai jogar.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada por três países: México, Estados Unidos e Canadá. Serão 16 estádios, sendo dois no Canadá, três no México e 11 nos EUA.