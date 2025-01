Neymar no Santos por 6 meses é para tirar férias na Vila Belmiro, diz RMP

Segundo reportagem do UOL, o craque tem acordo salarial com o Santos e se mexe nos bastidores para tentar uma liberação ou um empréstimo do clube saudita.

Flamengo: 'Danilo vem para jogar de zagueiro', diz RMP

Lateral direito de formação, Danilo chegaria no Flamengo para jogar principalmente de zagueiro, avaliou Renato Maurício Prado.

O capitão da seleção brasileira está em fim de contrato na Juventus e pode ser a segunda contratação do Mengão em 2025.

Se o Wesley não for vendido, e me parece que não será pelo menos até o Mundial, o Danilo vem para compor a zaga. Aliás, o Flamengo passará a ter dois laterais que sabem jogar como zagueiro — o Alex Sandro, do lado esquerdo, também pode jogar de zagueiro.