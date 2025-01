Mercado: dupla na briga por Gregore, avanço do Fla, e Botafogo toma 'não'

Futuro do zagueiro-lateral Danilo está cada vez mais apontando para o Flamengo Imagem: Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Esquentou. O Flamengo avançou nas conversas para ter o lateral Danilo — que também faz a função de zagueiro. O jogador já colocou na mesa as condições e valores para um acerto e agora aguarda uma proposta oficial do rubro-negro. Ele decidiu ao lado da família que quer retornar ao Brasil.

Ex-Corinthians anunciado. O meia Ruan Oliveira, que recentemente deixou o Corinthians, foi anunciado pelo Cuiabá. O atleta, que ainda pertence ao Metropolitano-SC, assinou um vínculo de empréstimo com o Dourado. Ruan já realiza a pré-temporada no CT Manoel Dresch para ficar à disposição do técnico Bernardo Franco. O Cuiabá não informou o período do empréstimo do atleta.

Negociação com o alviverde esfriou, e Claudinho optou por jogar no Qatar Imagem: Maksim Konstantinov/Getty

Não deu. O Palmeiras tinha um acordo para pagar 17 milhões de euros (R$ 106 milhões na cotação atual) ao Zenit, da Rússia, para a contratação de Claudinho, mas a vontade do jogador impediu o negócio de acontecer. O negócio estava tão avançado que os clubes já estavam trocando minutas de contrato, com o aval do jogador e de seus empresários, mas ele mudou de ideia e cancelou o negócio para jogar no Qatar.

Pardal no Peixe. O Santos anunciou a contratação da zagueira Pardal. Aos 31 anos, a experiente defensora chega do Colo-Colo, do Chile, para sua primeira passagem pelas Sereias da Vila, com contrato até 31 de dezembro de 2026. Pela equipe chilena, a atleta foi campeã nacional e enfrentou o clube brasileiro na fase de grupos da última edição da Libertadores.