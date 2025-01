Flamengo: Everton Cebolinha volta a treinar com o elenco após lesão

Todos achavam que Cebolinha iria para os EUA. As avaliações na reapresentação, porém, mudaram os planos.

Na semana que ficou no Brasil, o jogador evoluiu na recuperação. Ele já tinha feito algumas atividades com os companheiros no fim do ano.

Cebolinha passou pelo "corredor polonês" por esse retorno. Ele teve a companhia de Juninho, reforço apresentado nesta terça-feira.