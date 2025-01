Deyverson espanta fama de 'folclórico' e diz: 'sou um baita profissional'

Deyverson, atacante do Atlético-MG, rejeitou a fama de "jogador folclórico". O jogador, que está nos EUA para a disputa da pré-temporada, disse não se incomodar com o rótulo, mas destacou que é um "baita profissional" e um "cara que se dedica".

Eu sou um cara muito brincalhão. As pessoas pensam que é falta de respeito, mas jamais. Eu sou um cara que respeita todos os jogadores, independente de ser o Cruzeiro, independente de qual for o jogador. Eu sou um cara que respeita todos. As pessoas às vezes me levam muito como um jogador folclórico, que eu não sou. Eu sou um baita profissional, sou um cara que me dedico, todo treino eu dou o meu máximo. Deyverson, atacante do Atlético-MG