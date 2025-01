Como Neymar jogaria no time do Santos? PVC explica

Com Neymar de criador, Thaciano pode jogar aberto pela esquerda, disputando posição com Guilherme — destaque do Peixe no Paulistão.

O que é mais provável? O Guilherme, que é o artilheiro do Santos no Campeonato Paulista — o Santos fez três gols e todos do Guilherme —, mas uma possibilidade é o Thaciano ir para a esquerda e disputar posição com o Guilherme.

Mas o Neymar hoje joga atrás do centroavante, livre. Nem marcar o volante ele marca, ele vai encostar no volante, mas ele vai jogar como ponta de lança se aproximando do Tiquinho Soares.

Um problema você resolve, vamos combinar: a camisa 10 tem um dono que é justo.

PVC: Neymar pai 'esquece SAF' no Santos e prioriza carreira do filho

Neymar pai afastou a hipótese de liderar um projeto de SAF no Santos neste momento e prioriza a carreira de Neymar Jr. num eventual retorno à Vila Belmiro, revelou PVC.