Rafael exalta jovens após empate do São Paulo: 'Chegaram hoje ao hotel'

O goleiro Rafael, do São Paulo, exaltou os jovens que atuaram no empate do Tricolor diante do Botafogo-SP, em jogo válido pelo Campeonato Paulista e ocorrido nesta segunda (20) em Ribeirão Preto. O time do Morumbis começou o duelo com seis jogadores formados em Cotia — outros três foram acionados a partir do banco de reservas. O grupo, inclusive, estava representando o clube na Copinha.

Foi o primeiro jogo, tivemos pouco tempo de treinamento. Este grupo que jogou nunca tinha nem treinado junto. Os meninos do sub-20 chegaram hoje no hotel Rafael, ao UOL Play

O que mais ele falou?

Estreia fora de casa. "É destacar toda a dedicação e empenho, não é fácil jogar contra o Botafogo-SP fora de casa e fizemos um jogo de muita entrega."