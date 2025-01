Mauro Cezar critica planejamento do Flamengo: 'Total exposição dos garotos'

O Flamengo errou no planejamento da pré-temporada ao se dividir entre os EUA e a turnê pelo Brasil no Campeonato Carioca, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Tudo errado. Essas empresas que compram mando de campo colocam preços altíssimos para ver o time C ou D no Carioca. O Flamengo espalhou base — o sub-17 na Copinha, que foi eliminado; esse time do Carioca; e vários jogadores com idade para jogar na base foram para os EUA.