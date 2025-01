Casão: Se explode uma questão de ego, elenco do Corinthians racha

Problemas de ego podem levar ao fim da boa fase do Corinthians, disse Walter Casagrande Jr. no UOL News, nesta segunda (20).

O comentarista entende que a publicação de Yuri Alberto foi uma mensagem direta para Romero, após o paraguaio tomar a frente do camisa 9 para bater um pênalti na partida contra o Velo Clube. O atacante paraguaio desperdiçou a cobrança.