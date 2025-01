'Muito trabalho': Belmonte rebate Leila e lista ganhos do São Paulo nos EUA

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, rebateu as declarações da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sobre a pré-temporada nos EUA.

A presidente do Palmeiras, Leila, faz um trabalho espetacular. Ela tem a visão dela do ponto de vista do melhor para o time. Nós achamos melhor a pré-temporada fora do país. A Leila tem todo o direito de achar que a pré-temporada no país é melhor. Com relação ao resto, eu acho que fica um pouco mais no campo da observação, que não é pertinente.