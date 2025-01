Talles celebra bom momento e quer estender vínculo com Corinthians

O que aconteceu

O atacante já sinalizou positivamente para uma renovação de empréstimo. O Corinthians negocia com o New York City a extensão do vínculo até o fim de 2025.

Talles Magno disse que um de seus objetivos é ser titular no Corinthians. Mesmo tendo um bom desempenho em 2024, ele terminou o ano como reserva - Yuri Alberto e Memphis são os titulares de Ramón Díaz.

Vou trabalhar duro para marcar gols, fazer bons jogos, ganhar meu espaço dentro do elenco como titular, e ajudar a equipe onde for. [...] No momento, estou feliz no Corinthians. O contrato é até o meio do ano, mas eu já dei o 'ok' e falei que quero ficar no Corinthians. A direção já está conversando com o New York para prolongar o empréstimo para, no final, eles verem o que vão fazer comigo.

Talles Magno, para a CazéTV

