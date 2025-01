Flamengo de Filipe Luís começa o ano como terminou: ninguém sabe se joga

O time principal do Flamengo, enfim, estreia na temporada 2025. Neste domingo, os comandados de Filipe Luís entram em campo com a espinha dorsal mantida, mas prevendo vários testes depois de nove sessões de treino nos Estados Unidos. Como sempre, o treinador ainda não fechou o time que encara o São Paulo, 17h (de Brasília), em Fort Lauderdale, mas começará os testes visando a Supercopa do Brasil.

O que aconteceu

Será a primeira oportunidade de o torcedor entender o que será o Flamengo em 2025. Sem reforços à disposição, a base do elenco é a mesma do outro ano - e deve se manter desta forma com as poucas chegadas. O foco total desse início de temporada está na Supercopa contra o Botafogo, em 2 de fevereiro, em Belém.

A primeira pré-temporada de Filipe no comando técnico foi bem aproveitada. O treinador teve sessões bastante intensas de treinamentos na estrutura da Universidade da Flórida. Ele participou ativamente de todas as tarefas propostas e aproveitou o período para se conectar ainda mais ao elenco.