Messi marca primeiro gol do ano em duelo Mascherano x Jardine

Lionel Messi foi o responsável por marcar o primeiro gol do Inter Miami em 2025, na estreia do também argentino Mascherano como técnico do clube, diante do América do México, do brasileiro André Jardine, em amistoso de pré-temporada.

O que aconteceu

O camisa 10 marcou pela primeira vez no ano, no jogo que terminou em 2x2 e foi vencido pelo time americano nos pênaltis, no Allegiant Stadium, em Nevada, nos EUA.

Messi provocou a torcida mexicana após o gol, mostrando o número nas costas de sua camisa e fazendo o número três com a mão, em alusão aos títulos mundiais da seleção Argentina.