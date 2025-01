Nova Iguaçu vence, Flamengo vira penúltimo e segue sem vitórias no Carioca

O Flamengo vai de mal a pior no Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, o time alternativo perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela terceira rodada da competição. O rubro-negro segue sem saber o que é vencer em 2025.

Wallace Yan marcou para o Flamengo. Lucas Cruz e Victor Rangel garantiram o placar positivo do Nova Iguaçu.

O Fla é o penúltimo colocado no Estadual, com um ponto. O Bangu só fica em último pelo número de gols marcados. O Nova Iguaçu, que tirou pontos do Vasco com um empate, assumiu a liderança do campeonato, com os mesmos sete pontos do Maricá e empatados nos critérios de desempate.