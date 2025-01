De Galvão a São Marcos: o que famosos comentaram sobre Neymar x Rivaldo

Sobre 2002, Romário pediu que o ex-santista escolhesse entre Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. "Auge por auge? Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo", respondeu em entrevista ao programa "De Cara com o Cara", comandado pelo Baixinho.

Rivaldo usou as redes sociais para responder Neymar, disse ter certeza de que isso não aconteceria e afirmou que ninguém conseguiria tirar a sua posição naquele Mundial.

Ouvi o Neymar dizer que no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo

O jogador do A-Hilal não deixou por menos e comentou no post de Rivaldo, afirmando que 'precisou' optar entre ele, Ronaldinho e Ronaldo.