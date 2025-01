Corinthians: Yuri volta a ser titular e Memphis é banco contra Velo Clube

Já o Velo Clube, do técnico Guilherme Alves está escalado assim: Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Itambé, Marcelo e Rennan Siqueira; Carlos Manuel, Léo Baiano, Felipinho e Silas; Daniel Amorim.

Corinthians e Velo Clube voltam a se enfrentar após 45 anos. O último encontro entre as equipes foi em 1979, última vez que o clube de Rio Claro jogou a Série A1 do Paulistão. Na ocasião, o placar não saiu do zero no interior de São Paulo.