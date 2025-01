Por que jogo contra Velo Clube virou secundário em semana do Corinthians?

A partida, no entanto, está longe de ser do tipo "vida ou morte", já que a situação dentro de campo caminha em clima de lua de mel desde o fim de 2024.

Classificação e jogos Paulista

O Corinthians venceu seus últimos oito jogos — sete no ano passado e um na atual temporada, na estreia do Estadual.

O triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino, somado aos tropeços dos rivais no Grupo A do Paulistão, deixou a situação alvinegra ainda mais confortável. Os comandados de Ramón Díaz somam três pontos e, mesmo em caso de derrota neste domingo (19), não devem sair da zona de classificação — a não ser que Mirassol e Botafogo-SP vençam seus compromissos contra Água Santa e São Paulo, respectivamente, com uma boa margem de saldo.

A atenção, por outro lado, está voltada para a política: o presidente Augusto Melo será alvo de votação de impeachment na segunda (20). O Conselho Deliberativo se reunirá no Parque São Jorge, a partir das 19h (de Brasília), para votar o possível impedimento do dirigente, que é acusado no caso VaideBet por "gestão temerária" diante do contrato com a casa de apostas. O acordo de patrocínio acabou com escândalo envolvendo "laranjas".

O tema já gerou convocação por parte da Gaviões da Fiel, maior organizada do clube. A torcida, que estará na sede social do Corinthians, demonstra apoio ao mandatário, mas já afirmou que será a primeira a exigir a renúncia do presidente "caso o resultado do inquérito comprove irregularidades".

A votação, desta vez, sai?

Esta é a terceira data marcada para a discussão do pedido de impeachment.