Como João Belinaso virou Léo Batista, 'a voz marcante'

Apelido veio da irmã

O nome de Léo Batista é, na verdade, João Batista Belinaso Neto. Ele tinha um contrato vitalício com a Globo, emissora no qual trabalhava desde 1970.

Um dia, o [jornalista] Luiz Mendes falou: 'Vamos trocar o seu nome jornalístico, porque esse tal de Besinato não dá'. Fiz uma lista com uns 12 nomes. Minha irmã se chama Leonilda e ficou conhecida por Nilda apenas. Peguei o Léo dela.

Léo, ao UOL, em 2020

Seu início na TV Globo foi em 1970, participando como freelancer da cobertura da Copa do Mundo de futebol. No ano seguinte, Léo Batista passaria a integrar a equipe de apresentadores do então recém-criado "Jornal Hoje".

Léo Batista acompanhou de perto a concepção de toda a programação esportiva da TV Globo, sendo uma das vozes mais marcantes do "Esporte Espetacular", do "Globo Esporte" e dos "Gols do Fantástico". Décadas depois, os programas e quadros seguem sendo um sucesso da TV.