Clássico em SP coloca ex-aposentado e xodó de Sampaoli frente a frente

O fim de semana reserva jogos dos principais clubes do país, mas São José x Taubaté, partida da A2 do Paulistão, também promete emoções no Martins Pereira, estádio em São José dos Campos. Os times do interior paulista, que protagonizam o famoso "Clássico do Vale", duelam a partir das 16h deste domingo (19).

Os temperos do clássico

O duelo tem retrospecto equilibradíssimo: são seis vitórias do São José contra cinco do Taubaté, além de outros cinco empates em uma história iniciada nos anos 80 — e que voltou a ganhar força nos últimos anos.

O time local aposta em um ex-aposentado para ampliar a vantagem: Rodrigo Varanda. Ex-Corinthians, o atacante chegou a pendurar as chuteiras em setembro, mas voltou ao futebol profissional após cuidar da saúde mental. No início do ano, acertou com a Águia do Vale e já foi acionado pelo técnico Moacir Júnior.