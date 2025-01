Fluminense marca pela 1ª vez no Carioca e arranca empate contra o Maricá

O Fluminense teve um pênalti no último lance do jogo e buscou o empate por 1 a 1 com o Maricá, na noite deste sábado. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, aconteceu no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Riquelme acabou sendo o nome da partida, apesar de o gol do Flu ter sido de Kauã Elias. Ele entrou no segundo tempo, infernizou a defesa adversária e conseguiu o pênalti. O gol foi o primeiro marcado pelo Flu nesta edição do Estadual.

O Maricá permanece na liderança do Carioca, com sete pontos — foi o primeiro tropeço da equipe em 2025. O Fluminense, por sua vez, vai para décimo, com dois pontos.