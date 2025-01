Corinthians: Donelli abraça reserva sem crise e revela parceria com Hugo

Em 2024, Donelli chegou a ser titular para "cobrir" as lacunas deixadas pelos arqueiros Cássio e Carlos Miguel, que deixaram o clube. O goleiro se mostra muito completo, inclusive pela boa saída de bola com os pés, o que agrada o departamento de futebol.

Porém, a pouca experiência do atleta foi determinante para que o Timão buscasse no mercado um titular. Ao contrário de Donelli, que só atuou no clube alvinegro desde a base, Hugo Souza foi formado no Flamengo, mas tem passagem pelo futebol português.

Estou com 22 anos agora. Para goleiro, é uma idade bem jovem. Graças a Deus tenho bastante minutagem para a minha idade. Acho que se puxar no Brasil são poucos que têm a quantidade de jogos que eu tenho. Então, estou bem tranquilo, com a cabeça muito boa. Sempre focado em trabalhar, em estar melhor. Quando tiver a oportunidade, eu irei ajudar.

Matheus Donelli

Nesta disputa por posição, Donelli não se incomoda de ser reserva de Hugo. Além do companheirismo entre os dois, o jovem confia na identificação com o clube e acredita que terá muitos anos com a camisa preta e branca para se provar na titularidade.

A gente se dá muito bem, né? Não só eu e ele, mas com os outros goleiros também, assim como todo mundo do grupo. A gente se ajuda diariamente ali, um aprende com o outro, e tenho certeza que o Hugo também está feliz com a minha atuação.