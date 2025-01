Leila insinua machismo de Dudu e manda recado: 'Sei bater muito forte'

Entenda a briga

A troca de farpas começou na última segunda-feira (13), após Leila afirmar que "Dudu saiu pela porta dos fundos". Ao falar sobre o futuro de Rony no clube paulista, Leila comparou a situação do camisa 10 a do antigo camisa 7. Dudu rescindiu contrato com o Palmeiras no fim do ano passado.

Dudu rebateu no Instagram e proferiu um xingamento à presidente do seu agora ex-clube. Esposa do atacante, Paula Campos também criticou a mandatária alviverde em postagem nas redes sociais.

Óbvio que vou sempre defender meu marido, mas seu problema se tornou mais que pessoal. Você como gestora tem a obrigação de ter conversas difíceis e dar um feedback aos seus funcionários, até para que não haja dúvidas na relação. Você se torna gigante nas entrevistas, mas nunca aceitou as inúmeras tentativas de reuniões que ele te propôs, inclusive para não sair desta forma. Paula Campos, esposa de Dudu

Dudu ainda chamou Leila de "falsa" e afirmou que "ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente". A manifestação também aconteceu através das redes sociais.