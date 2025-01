Divididas, bronca e resenha: alemão vira padrinho de Endrick e 'ganha' gols

O que aconteceu

Endrick e Rudiger são uma "dupla" de treino, e o zagueiro raramente alivia para o jogador. Um vídeo das "boas-vindas" do alemão durante treinamento em julho de 2024 viralizou nas redes sociais.

Classificação e jogos Copa do Rei

Rudiger tackling Endrick



Take it easy bro 😭😭pic.twitter.com/QyYmlG5ShJ -- Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) July 29, 2024

Rudiger ainda deu uma "bronca" no camisa 16 na derrota pelo Lille pela Liga dos Campeões. Na ocasião, Endrick estava deitado no chão em cobrança de falta contra o Real Madrid, e levou uma dura do zagueiro por estar com a mão parcialmente levantada.

Rudiger telling Endrick to tuck his hand away 😂😂pic.twitter.com/c6Rv1W4bbB -- BeSoccer (@besoccer_com) October 6, 2024

Fora de campo, porém, o alemão mostrou seu "lado resenha" e invadiu uma entrevista de Endrick. O zagueiro gritou "Bobby!", em referência uma fala do brasileiro envolvendo o ex-jogador Bobby Charlton.