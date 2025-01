Super Mundial: ingresso para mata-mata custará a partir de R$ 300

17/06: Fluminense x Borussia Dortmund (13h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

21/06: Fluminense x Ulsan (19h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

25/06: Mamelodi Sundowns x Fluminense (16h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

Veja a agenda do mata-mata

Oitavas de final

Oitavas 1 - 28/06: 1º do grupo C x 2º do grupo D

Oitavas 2 - 28/06: 1º do grupo A x 2º do grupo B

Oitavas 3 - 29/06: 1º do grupo B x 2º do grupo A

Oitavas 4 - 29/06: 1º do grupo D x 2º do grupo C

Oitavas 5 - 30/06: 1º do grupo E x 2º do grupo F

Oitavas 6 - 30/06: 1º do grupo G x 2º do grupo H

Oitavas 7 - 01/07: 1º do grupo F x 2º do grupo E

Oitavas 8 - 01/07: 1º do grupo H x 2º do grupo G

Quartas de final

Quartas 1 - 04/07: Vencedor O5 x Vencedor O6

Quartas 2 - 04/07: Vencedor O2 x Vencedor O1

Quartas 3 - 05/07: Vencedor O3 x Vencedor O4

Quartas 4 - 05/07: Vencedor O8 x Vencedor O7