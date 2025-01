O 1° dia do Campeonato Paulista teve golaço, show de Maurício na vitória do Palmeiras e surpresa com vitória de times visitantes.

Assista aos melhores momentos dos quatro jogos desta quarta (15): Velo Clube x Noroeste, Novorizontino x Ponte Preta, Guarani x Botafogo-SP e Palmeiras x Portuguesa

Velo Clube 0x2 Noroeste