Madureira empata no fim, e Flamengo segue sem vencer no Carioca

O Madureira marcou no finalzinho e arrancou o empate por 1 a 1 com o Flamengo, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O duelo aconteceu no Estádio O Amigão, em Campina Grande, Paraíba. O rubro-negro, que joga com o time alternativo, segue sem vitórias.

O Flamengo fica apenas em nono lugar com o resultado, com um ponto em duas rodadas. O Madureira é o segundo, com quatro.

Autor do gol do Fla, Thiaguinho conhece bem a Paraíba. Ele esteve emprestado pelo Fla ao Treze no ano passado. Lá, marcou sete gols. No Almeidão, em 2024, pelo Carioca, ele também balançou a rede contra o Nova Iguaçu. Quem fez para o Madureira foi Marcelo, melhor jogador em campo.