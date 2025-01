Elenco do São Paulo aproveita folga em parques temáticos de Orlando (EUA)

Os parques da Universal são famosos por áreas temáticas como a de Harry Potter e por montanhas-russas como a Jurassic World VelociCoaster. Durante as férias de dezembro, jogadores como o atacante Lucas estiveram nos parques com a família.

A aparição na Universal faz parte do conjunto de ativações do São Paulo neste pré-temporada americana. O grupo também esteve em um jogo do Orlando Magic, da NBA.