Romero recusou propostas para assumir papel de referência no Corinthians

Ángel Romero passou a ser a referência número 1 do elenco do Corinthians após a saída de Fagner. O atacante recusou propostas de outros clubes para renovar com o Timão, inclusive por levar em consideração seu papel de líder no elenco.

O que aconteceu

Romero renovou contrato com o Corinthians por mais uma temporada e, com o empréstimo de Fagner, se tornou o jogador mais experiente do elenco atual. O vínculo do camisa 11 vai até 31 de dezembro de 2025.