'Movimento financeiro': Diretor do Corinthians explica empréstimo de Fagner

Existe um fluxo, um movimento também financeiro que você faz, também em relação à folha [salarial]. E, pra mim, não tem nenhuma dificuldade em falar sobre isso. Ele tem ainda contrato com a gente, até o final de 2026, mas a conversa foi de uma forma tranquila.

Fabinho Soldado, em entrevista ao podcast do Corinthians

No entanto, o Alvinegro continuará pagando a maior parte do salário do lateral, quase R$ 500 mil por mês, no acordo com o Cruzeiro. A informação foi apurada pela coluna do Samir Carvalho.

Outro ponto que motivou o empréstimo do ídolo alvinegro foi o "fim do ciclo". Apesar de ter renovado contrato por mais duas temporadas, o UOL apurou que Fagner estava insatisfeito na reserva, e abriu o jogo em conversa com o departamento de futebol no fim do ano passado.

A saída de Fagner, inclusive, abriu espaço para o jovem Léo Maná, de 20 anos, que já vinha fazendo boas partidas em 2024. Ele será reserva de Matheuzinho, que ganhou a titularidade com honras.