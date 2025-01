Mercado: renovação no Corinthians, ex-Palmeiras na mira dos árabes e mais

Luís Guilherme, ex-Palmeiras e hoje no West Ham, está na mira dos sauditas Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Ex-Palmeiras na mira. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, demonstrou interesse na contratação do meia Luis Guilherme, ex-Palmeiras e atualmente no West Ham, da Inglaterra. O clube árabe procurou os Hammers nos últimos dias para sondar valores e condições de negócio. O Al-Hilal ainda não formalizou uma oferta, mas cogita oferecer valores acima dos 30 milhões de euros (R$ 187 milhões, na cotação atual). As conversas estão em estágio inicial.

E os reforços, Casares? Nos EUA com a delegação do São Paulo na pré-temporada, o presidente do Tricolor, Julio Casares, falou sobre possíveis reforços na equipe. "Quando tiver uma oportunidade que aconteça o casamento do orçamento e da possibilidade, vamos discutir, mas sem a perspectiva de vai acontecer agora ou depois. Temos um teto junto ao fundo e estamos trabalhando para não inviabilizar que o São Paulo seja obrigado a virar uma SAF por uma dívida impagável. Vamos olhar a base e, de repente, receber um ou dois jogadores dentro desse contexto de aliar orçamento e parceiros", disse.

Danilo, lateral da seleção e ex-Juventus, é cotado para assinar com Santos Imagem: Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Nome pesado. O Santos entrou na disputa pelo lateral Danilo, apesar de saber da possibilidade pequena de contar com o retorno do jogador de 33 anos, que estava na Juventus. O Peixe formalizou uma oferta de vínculo longo e o maior salário do elenco. A expectativa é de uma resposta nos próximos dias.

Livre, mas encaminhado. Lucas Lima rescindiu o contrato com o Santos e está livre para assinar com o Sport. O meia agora está livre para fechar com o Sport, que está de volta à Série A do Brasileirão. O vínculo deve ser até dezembro de 2026. Ele, inclusive, atuou emprestado ao time pernambucano em 2024 e foi o destaque no acesso.