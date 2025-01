Juninho vai ao CT e assina contrato com o Flamengo; veja os detalhes

O atacante Juninho foi ao Ninho do Urubu nesta quarta-feira para assinar o contrato com o Flamengo. Ele está próximo de ser anunciado pelo clube com um vínculo de quatro anos.

O que aconteceu

O Fla aguarda a assinatura de Bap e um documento do Qarabag para anunciar o jogador. O primeiro reforço de 2025 custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual).

Juninho esteve no Ninho pela primeira vez. Ele fez rápida atividade e aproveitou para conhecer as instalações do Fla.