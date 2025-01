Flamengo: Time feminino não tem mudanças e vive indefinição com calendário

Segundo apurou o UOL, a CBF pretende convocar os clubes até o fim desta semana. Serão chamadas as equipes das três divisões do futebol feminino para uma conversa sobre como será o calendário. Existe um movimento, por exemplo, de aumento no número de times na primeira divisão, o que gerou reclamações. Houve um princípio de comunicação com o Flamengo nesta terça-feira, mas ainda nada oficial sobre a data do encontro.

Nos bastidores, a CBF justifica a demora dizendo que não quer impor um calendário e, por isso, prefere dialogar com os clubes. No masculino, a confederação faz a divulgação de como será o ano com meses de antecedência.

O presidente Ednaldo Rodrigues afirma já ter o modelo com competições para o ano inteiro. Incluindo a Supercopa e o Brasileirão, que ocuparia boa parte da temporada. CBF também pensa em criar uma nova competição, mas quer debater antes.

A entidade também promete apresentar um calendário de base. A confederação quer financiar esses torneios para ter mais partidas no calendário.

O elenco do Flamengo tem sete novas jogadoras. Yasmin, Chai, Driely, Flavia Mota, Fernanda, Ju Ferreira e Vivi Holzel já foram anunciadas. Seguem no time as goleiras Barbieri, Bibi, Isa Cruz e Karol Alves, as laterais Diovanna, Fabi Simões, Jucinara e Monalisa, as zagueiras Agustina, Núbia e Sorriso, as meio-campistas Djeni, Leidiane, Louvain e Thaisa, e as atacantes Cristiane, Duda Rodrigues, Glaucia, Laysa, Pimenta e Valéria Cantuário. Além disso, Barraca, Letícia e Mariana, campeãs do Brasileirão Sub-20 no ano passado, foram integradas em definitivo ao elenco profissional.