Corinthians: Romero vê Garro 'cada vez melhor' após episódio na Argentina

O meio-campista argentino trata uma tendinopatia patelar no joelho direito desde dezembro de 2024. Ele convive com um desconforto no local desde abril.

O acidente na Argentina

Rodrigo Garro dirigia seu carro quando bateu com uma moto. O meio-campista argentino estava acompanhado do também jogador Facundo Castelli, do Emelec-EQU, velho amigo dos tempos de Instituto de Córdoba, na madrugada do dia 4 de janeiro.

O motociclista Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, morreu após a batida. Garro e Facundo Castelli não tiveram ferimentos causados pelo acidente.

O jogador do Corinthians ficou algumas horas detido, prestou depoimento, mas foi liberado. O episódio foi relatado, em um primeiro momento, como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Garro ficou muito abalado com o acontecido. O meio-campista, que completou 27 anos justamente no dia do acidente, ficou com a família após a liberação.